Teiseks – koondise juhendamine on peenmehhaanika, kus treener peab olema väga pragmaatiline, sest aega ei ole. Pehrsson võttis nõuks materjal enda tahte järgi paika väänata selmet oma plaani vastavalt olemasolevatele nuppudele kohandada. Ründavate poolkaitsjate Siim Lutsu ja Henrik Ojamaa eiramine polnud (vähemalt viimasel ajal) enam ühestki otsast mõistlik.

Rootsi aeg Eesti jalgpallikoondises sai läbi. Nukker 2016. aasta sai Magnus Pehrssonile saatuslikuks ja rootslane vabastati ametist. Millised on järeldused ja õppetunnid ligi kolmest aastast, mis Pehrsson Sinisärke juhendas?

Lisaks oli Pehrsson liialt jäik ka mängude jooksul. Ta ei teinud jõulisi vahetusi, vaid uskus jonnakalt oma mänguplaani. Koondisejalgpall on aga halastamatu, sest mänge on väga vähe ja vigade paranduseks aega pole. Otsuseid tuleb teha välkkiirelt ja julgelt. Tegu on pideva kriisijuhtimisega, aga Pehrsson muutus üha ettevaatlikumaks. Näiteks viimases kahes mängus keeldus ta jonnakalt välja vahetamast ükskõikselt mänginud Konstantin Vassiljevit.