Olles olnud ise hiljuti olukorras, kus kaotasin endale armsa ja olulise inimese. Ta on suurepärane igas mõttes: hooliv, südamlik, siiras, kõige kaunim naine, elurõõmus, energiline ja aktiivne, ta on nagu kõige säravam täht. Ma ei pööranud talle õigetel hetkedel piisavalt tähelepanu. Ma lihtsalt ei mõistnud seda enne, kui seisin teelahkmel, kus minu juurest lahkuti.

Inimene õpib elus pahatihti läbi oma kogemuse. Olgu see siis hea või halb. Läbi negatiivse läbielamise püütakse sarnaseid vigu tulevikus vältida, vähemalt nii see peaks praktikas olema. Kindlasti eksisteerib ka inimesi, kes astuvad järjepidevalt sama reha otsa ja ei saagi oma vigadest aru. Võimalik, et nendeni ei ole siis lihtsalt need kõige olulisemad eluõppetunnid veel jõudnud. Nende saabumisel ilmub ka tõehetk. Ma keskendun oma arvamuses paarisuhetele ja seda meesterahva vaates, andes edasi oma mõtted ja kogemuse, mida minu eluõppetunnid mulle on andnud.

"See on minu nägemus teemadest, mida tuleks paarisuhtes mitte unustada," kirjutab ÕL Mehele lugejaile armast inimesest ilma jäänud Kristjan. "Näen, et sarnaseid vigu tehakse palju. Ka mina pidin selle mõistmiseks läbi elama teatud kaotused. Võib-olla mõni leiab sarnasuse minu mõtetest ja suudab läbi selle olla parem inimene nii enda kui teiste jaoks."

Võtan seda kui kogemust, mida oli minu ellu vaja, et mõista elus olulisi aspekte. Terve elu vältel olen olnud täielik materialist, kes oma arust teab, mis on õige. Kes surunud ka oma vaateid meelevaldselt teistele peale. Kindlasti ei ole selle taga olnud pahatahtlikus, tegelikult olen soovinud pigem head.

Tihti on olnud mure nende mõtete väljenduse ja vormistusega. Ühte sõnumit on teatavasti võimalik anda edasi erinevatel viisidel. Sama mõte võib ühtlasi tunduda negatiivse ründena, teistpidi sõnastades aga hoopis hea avaldusena. Oluline on meeles pidada, kuidas ennast paarisuhtes väljendada. Alati tuleb vältida emotsioonidest tulvil vaidlusi, kus öeldakse välja asju, mida siiralt ei mõelda. Kahjuks aega tagasi keerata ei saa, kuigi seda väga sooviks. Hingake 10 korda sisse ja välja ning öelge siis. Sellest võidavad suhte mõlemad osapooled.

Suhtes on kõige olulisem meeles pidada, et iga naine vajab tähelepanu ja sellest ei saa üle ega ümber. Naisele saab tähelepanu pakkuda tema partner, vastasel juhul hakatakse seda otsima kuskilt mujalt. See muu viib aga vaikselt paarisuhte hääbumiseni.

Naine tahab tunda, et ta on printsess, teda peetakse meeles, ta on oluline. Kui sinu kõrval on naine, kes on siiras, südamlik ja üdini hea, siis seda tuleb hoida. Ega selliseid naisi ei ole palju. Eks igal inimesel on omad plussid ja miinused aga kui neid plusse on väga palju ja need plussid on just osapoolte vaates olulised, siis see ongi hindamatu väärtus.

Kui naine tunnetab, et ta on muutnud iseenesestmõistetavaks objektiks siis ei lase tagajärjed end kaua oodata. Paljud naised ei julge seda välja öelda, kui neid miskit häirib, või saadavad nad signaale, mida mehe aju ei suuda analüüsida. Sellepärast on väga oluline, et kui tekivad murekohad, siis tuleb nendest avatult ja selgesõnaliselt rääkida.

Mina rõhutasin oma suhtes alati seda, et kui on muresid, miski häirib, siis ma olen valmis kuulama, ma olen valmis rääkima. Paraku minuga ei räägitud või saadeti selliseid signaale, millest ma kahjuks õigel hetkel aru ei saanud, et olukorda mõista.

Ma ei mõista hukka ka naisi, kes ootavad, et mees märkaks. Mees võikski märgata! Kui on näha, et sellest aru ei saada, tuleks aga naisel siiski endal sekkuda. Eks ka mehed on erinevad, mõni pöörab tõsise jutuajamise käigus pea, hakkab naerma või kinnitab järjekindlalt, et probleemi pole. Samas on mehi, kes kuulavad, kes tahavad mõista. Naised! Andke sellistele meestele vähemalt võimalus, ärge pange neid ühte patta nende ükskõiksetega.

Kui suhe on hääbunud, võib tekkida mitu erinevat olukorda. Kas minnaksegi lahku, unustatakse olnu ja liigutakse eluga edasi. Leitakse enda kõrvale uued inimesed. Vahel on tehtud õiged valikud ja vahel ka eksitakse.

Eksisteerib ka olukord, kus üks suhte osapool püüab saada teist võimalust. Selline olukord jaguneb kaheks.

1. Suhte osapool püüab näidata, et edaspidi on kõik hästi ja kõike on mõistetud, samas tegelikkuses seda mitte päris tõsiselt mõistnuna. Mingil hetkel kukutakse tagasi samale vanale rajale ja kõik kordub. See on levinud versioon.

2. Selles olukorras mõistab suhte osapool siiralt tehtud vigu, ta teeb oma järeldused, muudab ümber oma elukorralduse, pingutab hea eesmärgi nimel ja on tulevikus parem inimene, millest võidavadki suhte mõlemad osapooled. Sellises olukorras ongi võimalik restardi saanud suhe juhtida täiesti uuele rajale ja vigu mitte enam korrates võivadki saabuda õnn ja harmoonia. Kahjuks on see hulga haruldasem variant, kuna siirast mõistmist ja tegelikku tahet pingutada ja teha paremini esineb harva.

Samas: kui üks suhte osapool soovib tõesti uut võimalust, siis kunagi ei saa selles olukorras midagi üldistada või eeldada. Iga olukord on erinev, isegi kui püütakse meelevaldselt sarnasusi varasemast elust lauale sikutada. Kui ei ole tehtud ületamatuid vigu, ei ole esinenud truudusetust või muud sellist tegu, mida ei olegi võimalik unustada või heaks teha, siis tasuks ikkagi pingutada suhte taastamise nimel.

Kui üks osapooltest tunneb, et see on õige, siis igal juhul tuleb sellega pigem tegeleda, kui jääda tegevusetust tulevikus kahetsema. Sellel hetkel tuleb unustada negatiivne, tuleb meenutada head, mis suhtes eksisteeris. Praktikas kiputakse unustama hoopis häid asju, meeldivaid emotsioone, partneri plusse ja eeliseid. Sellele tasub aga mõelda, sest vaadates positiivset, on võimalus saavutada ka reaalseid muutusi, vastasel juhul käiaksegi ringiratast.

Kindlasti ei tohi unustada, et uus suhe ei pruugi olla erinev, sealt ei pruugi tulla nendele murekohtadele muutust, kuna uus inimene võib-olla ei ole vajalikke eluetappe ja kogemusi omandanud. Vastupidi, vahel saab vanas suhtes murekohti ületades hoopis selle õige. Kuna suhte osapooled tunnevad üksteist, neil on ühised tuttavad, pered, pole seda kõike nullist üles ehitada niisama lihtne Seda mõtet ei tohi unustada. Lihtne on visata ära, aga raske on ehitada üles.

Ütle oma naisele iga päev, et sa armastad teda. Elus mängivad rolli lihtsad žestid. Kui naine lahkub tööle, saada ta ära kallistuse, suudluse ja hea sõnaga. Kui naine saabub koju, võta ta jällegi vastu kallistuse, suudluse ja hea sõnaga. Ära lase naisel arvata, et tema väärtus on mingil hetkel langenud.

Naine peab tunnetama, et ta on oluline igal ajahetkel, ka siis, kui ta on väsinud, pole meigitud ega näe välja nagu modell. Kui naine on väsinud ja tuleb koju, kui temas ei ole energiat, siis seda ei tohi võtta negatiivselt, pigem tuleb naisele energiat anda, võtta ta õrnalt kaissu, teda hoida. Seda see armas naine vajabki!

Tee naisele elu lihtsamaks. Jällegi ei pea tegema imesid, et naine tunneks ennast olulisena, piisab ka lihtsatest asjadest. Kui ta peab kuskilt väga hilja tulema, mine talle võimalusel järgi. Isegi lihtsana näivas sammus peitub tohutu väärtus. Seda hinnatakse ning see rõõmus ja naerune nägu kaalub üles kõik muu. Abista naist igati, kuidas vaid saad, see ei võta sul tükki küljest! Ole mees, ole džentelmen!

Naine ei pea olema pelgalt koduperenaine. Oluline on anda ja leida suhtes ruumi ka kõrvaltegevusteks. Leidke ühiseid tegevusi, tekitage rutiin käia regulaarselt jalutamas, koos sportimas, reisil. Kindlasti tuleb käia ühiselt väljas, et naine saaks end üles lüüa ja tunda end printsessina. Ka mehel on uhke tunne liikuda ringi selle särava naisega, kellest õhkub rõõmu ja armastust.

Mis puudutab majapidamistöid, siis naine ei pea olema kokk, pesupesija ja koristaja. Mehed, pange käed külge! Valmistage naisele süüa, koristage korter. Mees peab olema ka kodu osa, mitte pelgalt keha ruumis, kes hävitab hapnikku.

Ära unusta naist üllatada. Iga naine vajab üllatusi, olgu see ootamatu õhtusöögi korraldamine, mõni armas kingitus või loovutatud emotsioon mõne huvitava tegevuse läbi. Mehed tunnevad end liiga mugavalt. Kui suhte alguses ehk tuuakse lilli, siis ajapikku see ununeb. Naisel pole kunagi liiga palju lilli! Naisel ei saa kunagi tähelepanust küllalt ja seda vajatakse naiseliku energia laadimiseks. Kui energia on laetud, saab oma osa ka mees. Selliselt tekibki toimiv sümbioos.

Kahjuks olen seda kõike eelkirjeldatut mõistnud alles nüüd. Kui ma oleksin olnud tähelepanelikum, mõelnud südame ja peaajuga, mitte seljaajuga, oleks ka ehk minu suhtes läinud kõik teisiti. Samas panen ma ka meestele südamele, et kui tunne on õige, kui tõesti on eesmärgid üllad ja siirad, kui tõesti olete mõistnud neid tehtud vigu, siis kunagi ei tohi ka kohe alla anda.