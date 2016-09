Ajakirja People allika kinnitusel suri Arquette’ide näitlejapere skandaalseim võsuke Alexis Arquette aidsi tüsistustesse.

“Ta oli juba pikka aega vaevelnud. Ta oli aastaid haige,” räägib 47aastase transsoolise näitlejanna lähedane isik. Tema sõnul ei pääsenud Alexis enam koduseinte vahelt välja, kuid õed Patricia ja Rosanna ning vennad David ja Richmond olid talle igati toeks. “Kõik teadsid, et surm saabub õige pea.”

Robertina sündinud Alexise omaaegne nimekaimust kallim Robert Dupont kinnitas, et Alexis oli põdenud aidsi. "Tal oli ravimatu kasvaja ja tekkinud oli infektsioon. Mulle räägiti, et see läks talle maksa ja üle kogu keha," vahendab Radar Online.

Tagatipuks väidab Dupont, et Alexis elas enne surma jälle mehena ja laenas temalt riideid.