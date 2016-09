Koolituse eesmärk on anda õpetatavatele tarkvaraarendaja oskused, kogemus ja võimekus, mis vastab IT ettevõtete vajadustele. Kontaktõppest ja praktikast tarkvaraarendusega tegeleva ettevõtte juures koosneva koolituse läbinud on võimelised alustama tööga noorem-tarkvaraarendaja ametikohal.

„Sihtrühmana on koolitusele oodatud inimesed, kes omavad kõrgharidust mitte-IT erialal, suurt huvi ja motivatsiooni IT valdkonnas töötamise vastu ning on valmis 14 nädalaseks intensiivseks õppeperioodiks“ kommenteeris majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi projektijuht Merilen Sõrmus.

„Testide, intervjuude ja motivatsioonikirjade alusel välja valitud õppijatele antakse esmalt kontaktõppe vormis 6 nädalat kestev praktiline erialane väljaõpe. Kontaktõpe peab andma osalejatele eeldused reaalseks arendustööks koolitusele järgneval praktikal IT ettevõttes. Praktika kestus on 8 nädalat ja seal jätkub kontaktõppes omandatud osksute ja teadmiste edasiarendamine reaalses töökeskkonnas. Õppe kogumaht on 3,5 kuud ehk 14 nädalat. Väljaõpe toimub selleks spetsiaalselt loodud koolitusprogrammi alusel, kus lähtuvalt kaasatud IT ettevõtete vajadustest õpetatakse kas Java või .NET arendusplatvormil“ selgitas Sõrmus koolitusmudeli ülesehitust.

Hankelepingu järgselt alustavad ühispakkumused esitanud AS BCS Koolitus ja IT Koolituskeskus OÜ õppekava väljatöötamisega 2016. aasta sügisel. Teavitustegevused ning osalejate registreerimine koolitustele algab 2016. aasta lõpus. Reaalsed koolitused käivituvad 2017. aasta esimeses kvartalis.