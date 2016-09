Valitsusliikmete edevus ja varjatud vimm üksteise vastu on ületanud igasugused piirid, ütles Vabaerakonna saadik Andres Ammas kommenteerides Eesti Ekspressis ilmunud valitsuse julgeolekukomisjoni salamemo Ida-Virumaa küsimuses.

„Mustemaid stsenaariume kirjeldava memo autorid on võtnud riskide analüüsimist tõsiselt. Infot valdavad poliitikud on aga unustanud, et sellised lekked annavad idanaabrile soodsa võimaluse hüsteeriat üles puhuda, sest memo on pahatahtlikult võimalik tõlgendada ka nii, et valitsus peab Ida-Virumaa inimesi terroristideks ja kavandab repressioone,“ avaldas mees arvamust.

„Niimoodi jätkates kujutavad valitsusliikmed ohtu Eesti riigile,“ ütles Ammas. Ammas meenutas, et riigikontrolör Alar Karis on varem juhtinud tähelepanu asjaolule, et lekkimishirmus jagatakse valitsuses tundlikke materjale alles vahetult valitsuse istungil – nii oli see näiteks korduvalt Estonian Air’ile riigiabi eraldamise puhul.

„Mõistetavalt kannatas otsuste kvaliteet ja see on Eesti riigile läinud maksma kümneid miljoneid eurosid,“ meenutas Ammas. Valitsuse julgeolekukomisjon on kitsas ring - peaminister, justiitsminister, kaitseminister, majandus- ja taristuminister, rahandusminister, siseminister ja välisminister.

„Kui selle komisjoni käsutuses olev info levib laiemalt, paneb see sügavalt kahtlema mõne komisjoni liikme aususes ja riigitruuduses,“ märkis Ammas. „See on skisofreeniline olukord, kus üheskoos töötava meeskonna liikmed asja ees, teist taga, üksteist reedavad. Sellise valitsuse päevad on loetud.“ Ammas lisas, et ajakirjanikke ei ole mõtet tundliku info edastamises süüdistada. „Nemad teevad oma tööd“.