Iisraeli endine president ja peaminister ning Nobeli rahupreemia laureaat Shimon Peres viibib insuldi tõttu haiglas intensiivravil.

Tel Avivi lähistel asuva Sheba meditsiinikeskuse arstid kinnitasid, et 93aastane Peres sai raske insuldi, millega kaasneb verejooks, kirjutas theguardian.com. Ta on koomas ning hingamisaparaadi all. Peresi poeg Chemi Peres ütles meediale, et nende perekond peab tõenäoliselt langetama lähiajal otsuseid.

Tänavu jaanuaris oli Iisraeli teenekas riigitegelane kahel korral haiglas südameprobleemide tõttu.

Peres oli Iisraeli president aastatel 2007-2014 ning peaminister 1984-1986 ja 1995-1996. 1994. aastal anti Peresile koos Jitzhak Rabini ja Jasser Arafatiga Nobeli rahupreemia rahupüüdluste eest.

Vaatamata kõrgele eale on Peres osalenud ühiskonnategevuses.