Te olete juba mõnda aega koos olnud, kuid sulle tundub, et teie suhe pole selle aja jooksul kuhugile arenenud. Alljärgnevalt leiad kümme märki, mis viitavad, et teie suhe tammub paigal ning mõttekam oleks lahku minna.

Kuidas saada aru, et tema on sulle tähtsam kui sina oled talle ning suure tõenäosusega ei tule sellest suhtest mitte midagi välja? Veebiportaal Elite Daily tõi välja mõned märgid, mis on ilmselgelt viitavad sellele.

1.Te suhtlete peamiselt ainult nädalavahetuseti.