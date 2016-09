Eesti Ekspress kirjutab, et siseministeerium on alustanud Marina Kaljuranna Eesti kodakondsuse dokumentide kontrolli tema palvel. Varasemalt on EKRE poliitikud teemad pidevalt puudutanud ning nõudnud tõendeid. Nüüd on Kaljurand esitanud Politsei-ja Piirivalveameti väljastatud tõendi, et ta on tõepoolest Eesti sünnijärgne kodanik.

"Osad EKRE juhtpoliitikud käivad mööda riiki ringi ja räägivad, et mina ei tohiks kandideerida Eesti presidendiks, kuna ma polevat sünnijärgne Eesti kodanik. See on vale. Ent kuna sõnast kõigile ei piisa ja ei piisanud ka Siseministeeriumi korduvatest kinnitustest, et see on nii, olen palunud, et Siseministeerium avaldaks kõik vajalikud dokumendid ja annaks oma hinnangu avalikult, et see teema oleks lõplikult päevakorrast maas - kuigi minule on Siseministeerium ja PPA kinnitanud seda korduvalt, viimati üleeile.

Minu ema on sündinud Eesti Vabariigis, ta oli Eesti kodanik, ka minu ema isa oli minu ema sünnihetkel samuti Eesti kodanik, mina olen sünnijärgne Eesti kodanik," kirjutas Kaljurand oma postituse juurde.