Jalgpalli Meistrite liigas PSG-Arsenali 1:1 viigiga lõppenud kohtumises lisaminutitel koos Olivier Giroud'ga punase kaardi teeninud Marco Verratti vahutas loomulikult pärast vahejuhtumist vihast ning loopis pudelit. Suur oli aga fännide üllatus, kui PSG mängumees tegi uskumatu triki: nii muuseas maha visatud pudel jäi täielikult püsti.

Nagu tihti sel puhul kombeks, vallutas vahejuhtum Twitteri!

Marco Verratti with the bottle flip of the year. pic.twitter.com/5Fxe8mDSko

One of the best water bottle flip he knows how to do it ! #PSGARS #verratti @PSG_inside pic.twitter.com/es4IrNiRxD