Mark Sallingu arreteerimine lapsporno omamise eest võis üllatada küll mehe fännidehorde, kuid endise elukaaslase ja "Glee" kaas-staari Naya Rivera jaoks seal midagi šokeerivat ei olnud.

"Mu lapse lapsehoidja rääkis mulle sellest juhtumist. Seetõttu ei olnud ma uudise välja tulles šokeeritud. Mõtlesin muidugi ikkagi, et mida kuradit?!", kirjutab Rivera oma memuaarides, mis kannavad pealkirja, mis tõlgituna kõlab "Andke andeks, aga mul ei ole kahju".

Rivera sõnul saigi ta alles tagantjärgi tänu mehe ebaterve huvi ilmsikstulekule aru, kui hea oli tegelikult olnud see, et Mark ta omal ajal pärast kolm aastat kestnud suhet maha jättis.

"Siis mõtlesin muidugi, et küll on kohutav, et ta nii tegi." kirjutab näitlejanna oma avameelses raamatus. "Nüüd aga mõistan, et jumal ikkagi vaatas mu järele. Mõelda vaid, kui ma oleksin rahulikult tema kõrval voodis lebanud ja politsei oleks läbi ukse sisse ramminud!?"