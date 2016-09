Eesti korvpallimeister BC Kalev/Cramo loobub osalemisest Vana Maailma tugevuselt teises klubisarjas EuroCupil. Põhjuseks rahvusvahelise korvpalliliidu FIBA ja Euroliiga vahel käiv sõda. FIBA on teatavasti keelanud klubide osalemise EuroCupil ning ähvardab keelust üle astuvaid riike sanktsioonidega. Üheks võimalikest karistustest oleks olnud Kalevi meistriliigast väljaheitmine. Alaliite, kes seda ei tee, võib oodata rahvuskoondise eemaldamine FIBA rahvusvahelistelt võistlustelt. See kõik on ametlik retoorika, kuid keegi ei tea, kas FIBA hakkab reaalselt ähvardusi täide viima. Rahvusvahelise alaliidu käes on nimelt ka märksa mõjusamad hoovad: lõppkokkuvõttes just nende kaudu registreeritakse-litsentseeritakse mängijaid, VTB Ühisliiga on FIBA poolt tunnustatud ning Õhtulehe andmetel andsid just Ühisliiga esindajad klubile mõista, et mängida tuleb maailmaorganisatsiooni reeglite järgi. Mängijaid registreerimata ei saaks Kalev selles sarjas osaleda.

Tähelepanelik lugeja teab, et EuroCupile on registreeritud rida Venemaa klubisid, kes samuti kuuluvad Ühisliiga ridadesse. Kuidas nemad siis saavad oma mängijaid registreerida? Väidetavalt on venelased leidnud juhenditest-reeglitest sobivad augud ja asja ära teinud. Lisaks usuvad venelased, et FIBA ei julge nendega midagi ette võtta.

„Kogu Euroopa korvpallielu on häiritud, mäng käib kõrgelt üle meie peade. Oleksime heameelega osalenud EuroCupil ning pidime kahjuks vastu võtma raske otsuse,“ tõdes Kalevi president Ivar Valdmaa. „Samuti poleks Eesti meistrivõistlustest loobumine teiste klubide suhtes ilus. Leedus vaidlevad EuroCupile registreeritud klubid maa alaliiduga juba kohtus, meie ei taha kellegagi tülli minna.“ Millega asi lõpeb, näeb kõige varem siis, kui EuroCupi mängud lahti lähevad. Ning kõige hiljem tuleval aastal, kui saab näha, millise koosseisuga EM mängitakse. Kalevi esindajate, Valdmaa ja peatreener Alar Varraku sõnul suhtus kodune korvpalliliit nende EuroCupi soovi toetavalt, kuid väikese riigina on käed nii lühikesed kui ka seotud. „Rääkisime Kalevi esindajatega kõigest EuroCupiga seoses üles kerkida võivatest teemadest lahtiste kaartidega,“ lausus korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi. „FIBA on kevadel öelnud, et klubide EuroCupil mängima hakkamise korral võetakse rahvuskoondis maha. Mängijate registreerimise keelu osas kosteti, et need võivad kuuluda teie võimalike sanktsioonide hulka.“