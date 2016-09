Seoses möödunud nädalal ära jäänud Hiina MM-ralliga on aina enam tuure juurde kogunud spekulatsioonid seoses 2017. aasta hooajaga.

Autoralli MM-sarja ametlik hääletoru WRC.COM pakub Eesti parimale rallisõitjale Ott Tänakule M-Sport tiimi ehk endise Fordi tehasemeeskonna sõitjakohta.



Käimasoleval hooajalgi M-Sporti ridades sõitvale prantslasele Eric Camillile on järgmiseks aastaks samas tiimis sõitmine ilmselt kindlustatud, sest kehtiv leping on tal meeskonnaga olemas.



WRC kodulehekülg pakub aga teist põhisõitjakohta just praegu DMACK-i meeskonnas sõitvale Tänakule. 28aastane saarlane on 2017. aasta Fiesta RS ralliautot juba testinud ning seoses tuleva aasta reeglite muudatusega on tõenäoline, et DMACK sellisel kujul MM-sarjas enam ei jätka.

Tänak liituks sellisel juhul M-Sporti põhitiimiga juba kolmandat korda, sest eelnevalt sõitis ta sama meeskonna ridades ka 2012. ja 2015. aastal.



Samas toob veebisait välja, et kohta nõudlevad endale meeskonnas ka praegu Fordi rooli keerav norralane Mads Östberg, WRC-2 sarjas võistlev britt Elfyn Evans ja oma kulu ja kirjadega WRC-sarja sõitev itaallane Lorenzo Bertelli.



Autoralli MM-hooaeg jätkub kahe nädala pärast, kui 29. septembrist kuni 2. oktoobrini sõidetakse Korsikal Prantsusmaa MM-etapp. Tänak on pärast sõidetud üheksat etappi üldarvestuses 52 punktiga 8. kohal.