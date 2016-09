Jalgpalli Meistrite liiga alagrupiturniiril lükati C-alagrupis Manchester City ja Mönchengladbachi Borussia kohtumine edasi, sest Manchesteris möllas äikesetorm.

Tugev vihmasadu oli väljaku korralikult üle ujutanud. Ühtlasi oli linnas palju elektrikatkestusi ning oli oht, et see võib staadionil toimuvat oluliselt segama hakata.

Nõnda otsustati 15 minutit enne mängu algust kohtumine edasi lükata. Veel pole selgunud, millal mäng peetakse, kuid suure tõenäosusega juhtub see kolmapäeval.

The drama of the lightning storm above the Etihad Stadium tonight captured by @LibbyLibbyh7 . #mcfc #cityvbmg pic.twitter.com/dvtDl0R8Wd

What a pity #MCFCBMG couldn't take place.We're all looking forward to get the #UCL started.But it wasn't meant to be pic.twitter.com/Xa4aXWTqpp