Jalgpalli Eesti meistrivõistluse 29. voorus FC Infoneti üle raske 2:1 võidu saavutanud FC Flora poolkaitsja Rauno Sappinen nentis, et tiitlikaitsja tekitas täna endale ise probleeme.

"Võit tuli väga keeruliselt, sest me ei suutnud kainet mõistust säilitada ja muud mõtted hakkasid pähe tulema. Liiga palju mõtlesime, et mis juhtub, kui Infonet teise kah ära lööb. Kes on tiitlisoosik? Meie," rääkis Sappinen.

