"Plaanid, kuidas ilma Stigita edasi minna, on praegu tegemisel," lausub Trafficu liider Silver Laas pärast Stig Rästa otsust ansamblist lahkuda. "Meil on mitu varianti ja ma praegu veel täpselt ei ütleks, mis saab. Aga bänd jääb kindlasti kokku: Stigi lahkumine bändist ei tähenda Trafficu laialiminekut."

Otsusest kümme aastat sõpruskonnana tegutsenud Trafficust lahkuda andis Stig teada üleeile suhtlusportaalis Facebook oma sammu pikemalt kommenteerimata.

"Ansambel Trafficu tiim on olnud üks parimaid, kellega koos asju ajada," tunnistas Stig oma postituses. "Kümme aastat on möödas päevast, kui kuulsin esimest korda lugu "Kallis, ära küsi" raadiost ja olin megaõnnelik," meenutas ta bändiaegu helge sõnaga.

"Tundub, nagu see oleks olnud mingi, noh mitte eile, aga no kaks aastat tagasi. Suhteliselt töine ja ülbe teekond on olnud. Raske ja kerge kordamööda. Oli päevi, mis ajasid segadusse ja oli päevi, mis olid selged nagu vesi. Minu aeg selles bändis on läbi."