Tema sõnul ei ole linnas kliente leida sugugi raske, küll aga tuleb maksta andamit turvameestele. "Kuna turvamehed said aru, millega ma seal tegelen, siis nad käisid küsimas, miks ma siin olen ja hakkasid raha nõudma. Iga nädal tahtsid tüdrukute käest 150 eurot saada ja need, kes ei maksnud, visati välja."

Tallinna prostituutidel on välja kujunenud ka oma hinnakiri. "Tänasel päeval on 100 eurot tund miinimum, vahel ka rohkem," räägib naine, lisades, et tema on endale piiriks seadnud neli päeva nädalas, kaks klienti päevas.

Peamiselt tulevad noored tüdrukud tema sõnul pealinna prostituudiks Ida-Virumaalt. "Hommikul tõusevad üles, arvavad, et pole probleem raha teenida, kui minna vanalinna tänavatele öösel natuke ringi liikuma ja raha tuleb."

MTÜ Eluliin juhatuse liikme Eda Möldri sõnul ei ole teada, kui suur hulk inimesi töötab prostituudina, sest lisaks kodumaale töötatakse ka välismaal. Hinnanguliselt võib Möldri sõnul jääda see arv 500 piiridesse. "Neid naisi, kes majanduslikel põhjustel sisenevad prostitutsiooni, jääb vähemaks ja siis hakkavad domineerima naised, kelle sisenemine prostitutsiooni tuleb läbi narkootikumide."

Ka prostituudina töötav naine kinnitab Möldri arvamust. "90% tüdrukutest tarvitavad narkootikume, sinna kuuluvad ka haigused – HIV, hepatiit, mis käivad narkootikumitarbimisega alati kaasas."

Mingit enesekontrolli naistel pole ning haigustest nad sugugi ei hooli. "Kui kellelgi pole süstalt kaasas, siis nad laenavad üksteiselt."