"Oh, Victoria, miks sa küll oled anoreksia-chic’i jälle tagasi toonud!" ahastab Daily Maili kolumnist.

Endine Spice Girlsi laulja Victoria Beckham saatis oma äsjasel moešõul lavale ülikõhnad modellid, kellest mõnel on vaid kaheksa-aastase tüdruku vööümbermõõt.

Piitspeenike Victoria Beckham (42), keda ennastki on juba aastaid toitumishäiretes kahtlustatud, valis oma kevadsuvist kollektsiooni esitlema tapuritvadena kõhnad tüdrukud.

LOHKUS PÕSED JA LAPSE PIHT: Hollandi modellil Jessie Bloemendaalil on pikkust 180 cm, kuid vöökoht vaid 60 cm. (AFP / Scanpix)

Ometi on liiga peenikeste modellide kasutamist aastaid kritiseeritud, väites, et need võivad põhjustada teismelistel tüdrukutel ja noortel naistel toitumishäireid.