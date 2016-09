"Kuhu edasi? Mis saab? Kus ma olen? Õudne!" lavastab saatejuht Kristjan Jõekalda korraks paanika, nagu oleks tänane 45. sünnipäev talle mingi oluline sündmus, kus peaks loendama tehtut ja pidama plaane, kuhu edasi. "Ei, mis, mitte kuhugi edasi, mul on praegu kõik väga hästi. Ma loodan, et jääb täpselt nii, nagu on."

45 elu esimest aastat oled sa teinud seda, mida on öelnud ette ema, abikaasa, Teet Margna…

…täpselt nii see on…

…sama plaan on ka järgmiseks 45 aastaks?