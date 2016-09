2. Keda mõjutasid mängukeelud rohkem?

Infonetti. Võistluskeelu tõttu puudus Floral Markus Jürgenson, Infonetil Vladimir Voskoboinikov, Aleksandr Dmitrijev ja Ofosu Appiah. Põhimehed kõik neli. Matemaatika toimis – kolme võitlusliku mehe puudumine tähendas Infoneti jaoks initsiatiivi automaatset loovutamist.

3. Miks Aleksandr Volodin jälle punase sai?

Katus sõitis ära. Kaheksa minutit pärast Flora 2:1 väravat ründas Volodin keskväljal täiesti tarbetus olukorras jõhkralt Sakari Tukiaineni putsakorkidega säärde. Punane kaart oli ainuõige ja –võimalik otsus. Muuseas, Volodin sai punase ka eelmises Flora vastu peetud mängus. Mängu lõpus flirtis teise kollasega ka florakas Zakaria Beglarišvili, aga halastav otsus oli pigem õige.

4. Kes oli platsi parim mees?

Rauno Sappinen. Kui 2:1 värava puhul oli Sappinen lihtsalt õiges kohas – tõsi, oskus seegi! – siis 1:0 tabamus näitas meisterlikkust. Keskringis palli saanuna suutis ta kontrarünnakule uue käigu anda, Infoneti kaitsjate hakkimisi vältida, trahvikasti jõudmise järel ühe elegantse puusanõksuga kolm vastast ära lutitada ja siis veel palli kindlalt väravasse kõmmutada. Hiilgav sooritus ja partii!

5. Mida peaksid võistkonnad edasist silmas pidades parandama?

Floral tuleks putitada rünnakult kaitsesse üleminekut. Ümberlülitamine võttis mitmel puhul liiga kaua aega ja lihtsad eksimused ähvardasid õhtu ära rikkuda. Eduseisus ja arvulises ülekaalus unustas Flora ära, et võidu vormistamiseks ei piisa väljakul viibimisest, vaid tööd tuleb edasi teha.

Infoneti rütm on kadunud – 13. augustil Levadiaga tehtud 0:0 viik katkestas 10mängulise võiduseeria. Seejärel on seitsmest mängust teenitud ainult 11 punkti. Samamoodi jätkates kuu aja pärast enam tiitlivõitluses ei olda.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

Rauno Sappinen: "Võit tuli väga keeruliselt, sest me ei suutnud kainet mõistust säilitada ja muud mõtted hakkasid pähe tulema. Liiga palju mõtlesime, et mis juhtub, kui Infonet teise kah ära lööb. Kes on tiitlisoosik? Meie."

Dmitri Kruglov: "Mängisime pärast eemaldamist paremini – palju momente ja poolmomente, aga lõpuni Florat ära suruda ei õnnestunud. Raske öelda, kas tulemus oli õiglane või mitte. Kolme põhimehe puudumine mõjutas meid oluliselt – meil ei ole nii pikka pinki, et suudaksime neid asendada. Tiitlivõitluses on kõik lahtine. Neli meeskonda on konkurentsis ja asjad pannakse paika omavahelistes mängudes."

7. Mis saab edasi?