"Harulise välgu hiigelkombitsad lõid korraga mitmesse puusse. Eks mu neli tonni kaaluv auto töötas magnetina. Nägin, kuidas puu sai pihta ja välk kaarlahendusena asfaldi kohal minu autosse sisse põrutas," räägib Eestis pikemalt puhkav ameeriklane. Autot tabanud välgulöögist pääses ta imekombel ühegi kriimuta.

29. augustil kella kolme ajal lõi Lääne-Virumaal Aaspere mõisaalleel välk mitu korda puudesse ja tekkinud kaarlahenduse tõttu ka asfaltteel meetri-kahe kaugusel sõitvasse autosse. Kaks teeäärset puud on nagu hiigelpeitliga ladvast juurteni ära rapitud.

Alabama osariigist pärit Richard ehk Ricki on mees, kellel ei vea üldse või vastupidi, ta on õnneseen, kellele kõrgem jõud ülaltpoolt ikka viimasel hetkel abikäe ulatab. Ilmselt pole maailmas palju inimesi, kes on kaks korda välgu tõttu surmasuus olnud ja kes on napilt pääsenud mahalangeva jämeda puu eest.

VÄLGUTABAMUS: Välgu räsitud puudel jookseb ladvast juurteni pikk lai vagu. (Aldo Luud)

Aaspere mõisa lähistel pikemalt suve veetev Ricki armastab Eestit. Seepärast on ta siin aastate jooksul mitu korda tööd teinud ja ka puhanud. Elus nii mõndagi näinud ja kogenud ameeriklane üürib tagasihoidlikku maakodu ja hoiab madalat profiili. Kõik kohalikudki pole kuulnud, et nende külas elab juba mõnda aega ameeriklane.