Selle korraldajat pole veel määratud, ent meie tugevusgrupis on oma huvi üles näidanud nii Mehhiko kui ühistaotlusena Austria ja Saksamaa. Maailmaliigasse kuulub ka tuleval aastal 36 meeskonda, kes on jagatud kolme tugevusgruppi. Neist igas mängib tosin riiki. Eesti tagas endale koha Maailmaliigasse tänavuse Euroopa liiga võiduga. Kuna Puerto Rico loobus järgmisel aastal osalemast, kerkis astme võrra kõrgemale ka meiega Euroopa liigas heidelnud Austria.

"Tänavu suvel astus Eesti võrkpall Euroopa liiga võitmisega ajaloolise sammu. Uus samm ootab meid ees järgmisel suvel Maailmaliigas osalemisega. Eesti Võrkpalli Liidule on see tohutult suur au, et kohe debüüthooajal on meile usaldatud ka ühe turniiri korraldamise õigus, mis ühtlasi annab Eesti võrkpallipublikule imelise võimaluse oma silmaga kaasa elada meie rahvusmeeskonna uutele ajaloolistele sammudele," sõnas Eesti Võrkpalli Liidu president Hanno Pevkur.