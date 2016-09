Eriti tuliseks läksid Viktor Kassai vilistatud mängus lisaminutid, kui punased kaardid teenisid Olivier Giroud ja Marco Verratti - üks tõmbas teise maha ning selle asemel, et oma tülid rahulikult kohtumise lõpuminunitel ära lahendada, mindi kähmlema.

B-grupp

SL Benfica - Besiktas JK 1:0 (12. Cervi - 90+3. Talisca)

Kiievi Dünamo - SSC Napoli 1:2 (26. Garmaš - 36.,45+2. Milik)

Eelmisel hooajal Rosario Centralis pallinud Cervi skooris Meistrite liiga debüüdil värava juba 12. minutil, kuid Benfica kurvastuseks oli kohtumise lisaminutitel täpne Talisca.

C-grupp

Barcelona - Celtic 7:0 (3., 27., 60. Messi, 50. Neymar, 59. Iniesta, 75., 88. Suarez)

Manchester City - Mönchengladbachi Borussia LÜKATI EDASI KOLMAPÄEVALE

Barcelona jõudemonstratsioonil tegi Lionel Messi karjääri kuuenda Meistrite liiga kübaratriki, millega möödus Cristiano Ronaldost, Ferenc Puskasest ja Alfredo di Stefanost.

Barcelona tegi ka liigas ajalugu:

7 - @FCBarcelona have recorded their biggest goal difference in the #UCL / European Cup history (7-0). Legend pic.twitter.com/CsFwGEPVwM