"Algul mõtlesin, et mõni sõbranna teeb pulli ja ütlesin külas olevale sõbrannale, et lähen vaatan ja ehmatan teda. Tegin ukse lahti ja kisasin: mida, sa, tont tahad?" meenutab piiluja ohvriks langenud naine.

Facebookis levib abipalve, kus palutakse aidata tuvastada meest, kes poolteist aastat on Tartus käinud akendest sisse piilumas.

Mari elab Tartus Kooli tänavas koos oma teismelise tütrega. Nende esimese korruse akende taga on käinud mees, kes viimaks püüti ka videopildile. Mehe huviorbiidis pole vaid Mari jälgimine, ta piilub mujalgi akendesse.

Piilumist taluma pidanud Mari räägib Õhtulehele, et kõik sai alguse mullu mais, kui naabrid talle teatasid, et eelmisel ööl olla üks mees tema köögi akna all luuranud.