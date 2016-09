Esmaspäeva õhtul süttis Piirissaarel takukoonlana järjekordne maja: kui varasemate põlengute korral sosistati, et tegu võis olla süütamistega, siis nüüd ollakse selles juba üsna kindlad.

Esmaspäeval kell 22.59 teatati häirekeskusele, et Saare külas põleb tühjalt seisev maja. Kuigi teised majad asuvad kümnekonna meetri kaugusel, märgati tulekahju alles siis, kui oli juba kuulda eterniidi praksumist ja kinnilöödud akendega ja elektrita hoonest lendas taeva poole sädemeid.

Kui varasemad põlengud võtsid mitu maja korraga, siis seekord saare elanikel lihtsalt vedas, kuna tuul puhus teises suunas ning oli põlengu ajal nõrk. Piirissaare volikogu esimees Fjodor Korotkov tõdeb, et kohalikud elanikud on üha enam veendunud, et saarel kuus hoonet võtnud varasemad põlengud olid samuti süütamised.

"Et praegu oli tegu süütamisega, selles ei kahtle keegi. See kinnilöödud akendega maja on seisnud nõnda juba aastakümneid. Kui analüüsima hakata, siis enamik saare põlenguid toimus ajal, mis rahvast on vähem liikvel. Siiani ei ole ikkagi ka täit selgust, millest süttisid majad eelmiste tulekahjude ajal," tõdeb ta.