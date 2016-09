"Autohangetega tegelevad ministeeriumid ja peaminister ei kontrolli, millise autoga keegi sõidab või kui suur on auto kuumakse: ministril peab olema võimalus kasutada autot, mis peab vastama paljudele nõuetele, olles nii esindus­auto ja vajadusel ka alarmsõiduk," vastas peaminister Taavi Rõivas riigikogulane Siret Kotkale, kes uuris maaeluministri Urmas Kruuse võimsa ametiauto kohta.

Keskerakondlane Siret Kotka päris arupidamises, kas olukorras, kus maaeluminister ei suuda oma valdkonna toetamiseks vahendeid leida, on õige liisida talle uus auto, mille lepingumaksumus on 51 185,15 eurot; kas peaministril on ülevaade, kui suur tuleb uue auto kuumakse.

Kotka küsis ka, mille alusel on kehtestatud hanke tehnilises kirjelduses, et maaeluministri uus auto peab olema vähemalt 2,5-liitrise mootoriga ning võimsusega 150 kW ja kas ka tingimus tehases integreeritud raadiole koos CD või USB või SD kaardiga ning vähemalt nelja kõlariga, on tingitud turvalisuse nõuetest.