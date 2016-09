2 fotot

KODUS ON PAREM!: «Lapsega kokkuleppeid tehes õpib laps suhtlema, kompromisse leidma ja vastutama oma otsuste ja tegude eest. Ja lapsele peab oskama esitada küsimusi. Just küsimuste kaudu saab viia lapse vastuseni nii, et laps ise avastab selle,» räägib kolme lapse ema Alesja, kes jättis esimesse klassi läinud poja kodu­õppele. (Stanislav Moškov)