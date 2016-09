TV3 uudiste stuudios oli täna külas presidendikandidaat Siim Kallas, kellega Mart Mardisalu ja Kadri Pikhof vestlesid peamiselt presidendiks kandideerimisest. Alustuseks uuriti Kallaselt, kuidas näeb tema erakondadevahelist koostööd sel ajal kui Kaljurand esmaspäevases väljaütlemises EKREga läbirääkimised välistas. Kallase sõnul on aastaid räägitud, et ühe või teise erakonnaga ei saa koostööd teha. "Aga mingil kriitilisel hetkel on sul vaja saada laiemat ühiskondlikku toetust. Ütleme, see sama põgenike küsimus – tuleb minna EKRE laua juurde ja rääkida asjast. Seni kuni kõik teevad propagandat, on kõik seisukohad väga lahkuminevad," on Kallas veendunud, et alati on võimalik kõik küsimused läbi rääkida.

"See on põhimõtteline küsimus: erakond, kes on parlamendis, tal on teatud toetus, teatud kandepind. Sa pead kõigiga rääkima. Väga lihtne on öelda ja ma olen ise ka neid vigu teinud, öelnud, et sellega me ei tee koalitsiooni, sellega me ei tee koalitsiooni. Lõpuks teie kolleegid (ajakirjanikud – toim.) küsisid, aga kellega te siis üldse kavatsete mingeid asju üles ehitada?"