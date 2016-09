FC Levadia ääreründaja Pavel Marin tõdes, et 3:0 võit konkurent Nõmme Kalju üle oli äraütlemata magus ning vastased ei näidanud oma parimat sooritust.

"Mäng on praegu väga tähtis, eriti Kaljuga. Nüüd paneme selle hea noodiga lõpuni välja. Eesmärk on kindlasti meistritiitel, kõik muu on negatiivne tulemus!" arvas Marin.

"Minu arust oli madala tempoga mäng, isegi mina, kes tuli kaitseväest, sai sellega hakkama! Kalju magas täiesti ja meie olime natuke rohkem ärkvel. Lõime oma momendid ära, palju jäi löömata, aga Kalju oli täiesti null täna!"

