Maailma Antidopingu Agentuur (WADA) andis teada, et Vene häkkerid lekitasid USA sportlaste konfidentsiaalseid andmeid, nende seas tennisistide Serena ja Venus Williamsi ning võimleja Simone Bilesi raviandmeid, vahendab BBC.

WADA sõnul on küberrünnakute taga sama rühmitus, mis on viimaste nädalate jooksul palju pahandust tekitanud ning see on rünnak dopinguvastase võitluse vastu. Viimase info kohaselt on rünnakuid organiseeriva grupi nimi "Fancy Bears".

Rio olümpiamängude ajal tuli teade, et Venemaa dopinguprogrammi paljastamises võtmerolli mänginud jooksja Julia Stepanova vahetas elukohta, kuna häkkerid suutsid siseneda WADA siseveebis oleva venelanna profiilile. Samuti said häkkerid ligipääsu Stepanova isiklikule emailile. Paar nädalat tagasi teatas WADA peadirektor Olivier Niggli, et häkkimises kahtlustatakse venelasi, kes on pahased, et Venemaa paraolümpiakoondis ning kergejõustikukoondis Rio olümpiamängudelt erinevate dopingujuhtumite tõttu eemale jäeti.

"Olgu teada, et need kriminaalsed teod kahjustavad jõuliselt ülemaailmse antidopingu kogukonna usalduse taastamist Venemaasse," sõnas Niggli.

