Kõik algas Medvedevist

"Kõik algas Medvedevist. Kohtumisel Sotšis ütlesin talle, et tahan kaalust alla võtta. Medvedev vastas: tahad, annan sulle oma retsepti. Söö kõike, välja arvatud kartulid, maiustused ja jahutooted." meenutas Lukašenka.

"Küsisin, kas joomine on kahjulik ja Medvedev vastas, et on kahjulik. Viin on kahjulik ja vein on kahjulik, kui sa palju sööd. Aga kuiva veini võid juua ja ka viina võid tegelikult juua," ütles Valgevene president.

"Medvedev sööb rasvast ja palju muud, kuid välistab jahutooted, maiustused, kõiksugu tordid ja kartuli. Usun, et ta ei solvu, et tema dieedist rääkisin," kuulutas Lukašenka.

Valgevene president rõhutas, et ta on tänu Medvedevi dieedile alates märtsist alla võtnud 13 kilogrammi.

"Kõik on väga lihtne. Süüa tuleb mõõdukalt, soovitatavalt vähemalt neli korda päevas ja viimane kord vähemalt kolm tundi enne und.

Kuid see ei ole peamine. Sa võid ka palju süüa, kuid siis pead sa palju füüsilist tööd tegema, et kaloreid põletada. Eriti, kui sa ei ole enam 20aastane. Sööd vähe, pead ka vähem töötama," selgitas Lukašenka oma põhimõtteid.

Ta rõhutas, et sööb kartulit vaid kord nädalas. "Üks kord: kas pannkoogid või kartulid," täpsustas Lukašenka, kes 30. augustil sai 62aastaseks.

"Kuidas mitte süüa kompvekke? Pakute siingi presidendikompvekke?" imestas intervjueerija.

"Ma ei öelnudki, et ära söö. Sa võid süüa kolm kompvekki. Aga võid ka kõik ära süüa, kuid siis on vaja minna kolmeks tunniks hokit mängima, rõhutas Lukašenka.

Valgevene president tunnistas, et ta ei ole suutnud täielikult maiustustest loobuda ning enne hokitrenni lubab endale kolm kompvekki.

TASSi peadirektori esimene asetäitja Mihhail Gusman leidis, et Lukašenka toitumissoovitused on väga huvitavad ja lubas, et kirjutab need eraldi välja ning hakkab taskus kaasas kandma.

"Sa parem jäta meelde, see on nii lihtne: kartulid, maiustused, pirukad," andis Lukašenka nõu.

"Lõpetage õgimine!"

Tundub, et Lukašenka on võtnud tervisliku toitumise propageerimise enda südameasjaks. Nii soovitas ta pühapäeval, kui riigis peeti parlamendivalimisi, loobuda õgimisest nendel, kes ei tee sporti.

"Kui ei ole aega spordiks, siis vabandage – lõpetage õgimine. Hommikul tohib sporti vältiv inimene süüa maksimaalselt kolm muna ja juua tassi suhkruta kohvi. Lõunaks sobib ilma lihata juurviljasupp ja õhtul kohupiim. Ja käi ümber maja," soovitas Lukašenka ajakirjanikega suheldes.