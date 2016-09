Kaheksa nädalat enne presidendivalimisi avas USA vabariiklaste presidendikandidaat Donald Trump Washingtonis Valge Maja lähistel luksushotelli Trump International Hotel.

See oli eelstart, pidulik avamine on plaanitud oktoobri lõppu. Vabariiklastele on Trumpi nime kandva uue luksushotelli avamine väga oluline sümboolne samm.

Nimelt asub Trump International Hotel Pennsylvania avenüül, mis ühendab kaht USA võimukeskust – Valget Maja ja Kongressi. Just mööda Pennsylvania avenüüd tuleb uus president pärast Kapitooliumi künkal ametivande andmist Valgesse Majja.