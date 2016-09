Kolme aasta eest USA salajased nuhkimisprogrammid avalikustanud ja seejärel Venemaal poliitilise varjupaiga saanud Edward Snowden (33) kritiseeris ajalehele Financial Times antud intervjuus Venemaa valitsuse poliitikat inimõiguste ja sõnavabaduse vallas internetis.

Snowden teatas, et ta on Ameerika kolleegidega pidevas kontaktis ja näeb oma tulevikku vaid ingliskeelses maailmas. Seetõttu plaanib ta Venemaalt lahkuda.

"Kogu minu töö käib inglise keeles. Kõigi töökaaslastega räägin ma inglise keeles. Ma magan Venemaal, kuid elan terves maailmas.

Mul ei ole erilisi sidemeid Venemaal. Ja see on teadlik valik, sest kui meeletult see ka ei kõlaks, ma plaanin siit (Venemaalt) ära sõita," ütles alates 2013. aasta suvest Venemaal elav Edward Snowden.