Presidendiks pürgiv Marina Kaljurand tõrjus erakondade esindajate arvamusi tema sõltumatuse kohta, kinnitades et tema sõltumatus erakondadest on fakt.

Nii reformierakondlane Rait Maruste kui ka keskerakondlane Jaanus Karilaid ütlesid, et Kaljuranna juttu sõltumatusest ei saa tõsiselt võtta.

"Mina kampaaniameeskonna juht on endiselt Andreas Kaju ja sinna kuuluvad vabatahtlikud, kes on olnud minu kampaanias viimase poole aasta jooksul ja on jätkuvalt seal. Seal on ka minu tütar, minu pereliikmed. See on see seltskond, kes on minu kampaania tiim," rääkis Kaljurand, vahendab ERR-i uudisteportaal.