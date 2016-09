Täna õhtul kell 21:30 jõuab Kanal 2 ekraanile haarav kaheosaline teleuurimus "Eesti staarid suure läbimurde ootel", mis otsib muusikutelt ja meelelahutusäri niiditõmbajatelt vastust, kuhu on jäänud kõik eestlaste kauaoodatud rahvusvahelised edulood.

Miks ei ole ükski Eesti popmuusik suutnud end tippude tippu murda, samale pulgale Madonna, Justin Bieberi või Metallicaga? Miks on katkenud nii mitmed lootustandvalt alanud rahvusvahelised tähelennud ja kes on oma unistusele kõige lähemale jõudnud?

Kaheosalises erisaates räägivad oma loo artistid, kelle algus rahvusvahelises meelelahutusmaailmas on andnud lootust suurele edule, kuid ühel hetkel on nemadki pidanud tõdema, et lagi on saavutatud või pole lihtsalt suur muusikaäri neile meeltmööda.