19. november - Pehrsson ei kinnita intervjuus Rootsi ajalehele Aftonbladet, et on huvitatud Eesti koondise peatreeneri ametist. Aga ei lükka seda ka ümber. "Huvitun jalgpallist üldiselt ja põhjuseid minu sealviibimiseks on mitmeid. Viibisin kohtumisel koos agendiga," räägib ta.

5. detsember AMETLIK! Pehrsson saab Eesti jalgpallikoondise peatreeneriks! Rootslane on väga teotahteline: "Kõik siin toas tahavad EMile jõuda. Mina pole erand. Ausalt öeldes olen sellest juba unistama hakanud!"

6. detsember - Eesti jalgpallis on alanud Rootsi aeg! Ott Järvela kirjutab jalgpalliblogis, et Pehrsson on sattunud vägeva portsu otsa.

2014

9. jaanuar - Pehrsson kohtub Eesti jalgpalliajakirjanikega ning räägib oma esimesest töönädalast. "Kokkuvõtvalt on mu esmane eesmärk teha võimalikult heaks kõik, mis puudutab väljakust eemal toimuvat. Kui jõuab kätte kohtumiste aeg, asume tööle mängustiili kallal," sõnab ta.

27. veebruar - nädal enne esimest proovikivi Gibraltariga on Pehrsson positiivne, kuid tulemustele ei rõhu. "Järgneva kuue kuuga peame meeskonna EM-valiksarjaks valmis seadma. Head tulemused on toredad, sest see tekitab positiivse tuju ja areng toimub kiiremini, aga väga tähtsaks ma tulemusi järgmise kuue kuu jooksul ei pea!"

4. märts - Pehrssoni esimene proovikivi on maavõistlus Gibraltariga. Mees otsustab, et lisaks abitreener Janno Kivisillale ja väravavahtide treenerile Mart Poomile vajab ta tiimi veel ühte abimeest, rootslast Jesper Norbergi.

"Ta peab mängijatele kiiresti selgitama, mida soovib. Põhjalikuma analüüsi saame teha poole aasta või aasta pärast, aga homne mäng Gibraltariga näitab samuti, kas saime aru, mida treener meilt soovib," arvab keskväljamootor Konstantin Vassiljev.

5. märts - Eesti võidab 2:0, väravad löövad Dmitri Kruglov ja Rimo Hunt. Rootslane korraldab ümber Eesti poolkaitseliini, mis sarnaneb Chelseale.

"4-2-3-1 asetus on meie plaan. Gibraltarit survestasime enamiku ajast väga kõrgelt ning ääred asetsesid väga kõrgel. Seega tänane mängupilt oli tavapärasest ründavam. Ei saa öelda, et plaan töötab, sest palju tööd on veel ees," räägib Pehrsson.

6. märts Koondise kapten Ragnar Klavan arvab, et terve meeskond näeb praegust olukorda väljakutsena.

12. mai Pehrsson valmistub eelseisvateks kohtumisteks. 26. mail toimuvaks Andres Operi lahkumismänguks kutsub ta esimest korda koondisesse 17aastase Frank Liivaku.



Magnus Pehrsson (Alar Truu)

Loots tunnistab, et on pooleteise kuu jooksul sõitnud Euroopa risti ja põiki läbi, et võimalikult mitmeid rahvuskoondise mängijaid isiklikult külastada.

26. mai Eesti viigistab Operi lahkumismängus 1:1 Gibraltariga, värava lööb Klavan. Karol Mets tunnistab, et Pehrsson rõhub poolkaitsele. "Eks aeg näitab, kuidas mul hakkab poolkaitses mängimine sobima. Siis saab ka teha pikemaid järeldusi."

Andres Operi lahkumismäng (MATI HIIS)

29. mai Balti turniiri poolfinaalis kaotab Eesti penaltitega Lätile..

31. mai .. ja 0:2 pronksimängus Soomele. Balti turniiril viimane koht! "Kui aus olla, siis ründemänguga peab veel vaeva nägema - me ei ole ehitavas faasis ja võimaluste loomisel piisavalt head," sõnab Pehrsson.



2. juuni Kahe mänguga Lätis murti uuele peatreenerile Magnus Pehrsonnile antud soojendusmatšide selgroog ning enne sügist EM-valiksarja on õhus mitu olulist küsimust. Selgub, et koos peatreeneriga vahetas Eesti jalgpallikoondis välja ka hotelli - Pehrsson eelistas, et koondis oleks Meritonis.

4. juuni Eesti kaotab võõrsil Islandile penaltist 0:1. Pehrsson kasutab Henrik Ojamaad ründajana ("Miks ma teda ründajana kasutasin oli, et ma näeks teda seal mängimas ja ka talle endale meeldib seal rohkem) ja vasakkaitsja Taijo Tenistet paremäärena ("Näen teda pigem paremal äärel kui vasakkaitses, võib-olla ka vasakul äärel"). Kokkuvõttes on rootslane rahul: "See oli minu Eesti parim mäng!"

7. juuni Kodus alistatakse 2:1 Tadžikistan. Eesti jäi 61. minutil kaotusseisu, kuid Siim Luts skooris 89. minutil ja Henri Anier teisel lisaminutil. 12 päeva jooksul on saldoks üks võit, üks viik ja kolm kaotust.

3. september Pehrsson valmistub maavõistlusmänguks Rootsiga. Natuke imelik on, tunnistab mees, aga teab: arvan, et mu abikaasa ja lapsed on mängu Rootsiga ikka minu ehk Eesti poolt!

4. september Eesti kaotab võõrsil Rootsile 0:2, Zlatan Ibrahimovic lööb kaheldava värava. Pehrssonil on edaspidiseks mõte olemas: "Peame olema suutelised võitma palli olukorras, kus meil on vastase väravani jõudmiseks vaja üle mängida vähem vastaseid."

Zlatan peal, Pareiko maas (JONATHAN NACKSTRAND)

8. september Eesti alustab MM-valiksarja 1:0 võiduga Sloveenia üle. Võidu võti? Supervahetus, kui rootslane toob 85. minutil sisse Ats Purje, kes lööb võiduvärava! "Kui treeneril õnnestub teha selline vahetus, siis muidugi öeldakse, et see oli geniaalne. Aga kui vahetus ei õnnestu, siis öeldakse jälle teistpidi! Aga otsus oli keeruline," räägib Pehrsson.

Viljar Voog kirjutab spordiblogis: Üle Lilleküla vutiareeni kaikunud eufooria tähendas vaid üht – terve Eesti jalgpalliüldsus sai hetkega pähe silmaklapid, mis ei luba Pehrssoni enam näha kui sildtreenerit kahe kodumaise lootsi vahel. Tema roll pole enam meie koondist hoida piisavas heas vormis, et järgmine mees sest midagi kaunist voolida saaks. Nüüd nähakse Pehrssonis juhti, kes võib Eesti viia meie esimesele suurturniirile.

(RAIGO PAJULA)

8. oktoober Õhtuleht kirjutab, et Ilja Antonov, Karol Mets ja Ken Kallaste on Eesti jalgpallikoondise peatreener Magnus Pehrssoni kolm musketäri.

9. oktoober Eesti kaotab võõrsil Leedule 0:1. "Tegime liiga rutakaid otsuseid," arvab Pehrsson. Õhtulehe jalgpallistuudio arutleb, et Inglismaa vastu on kõik võimalused olemas.

12. oktoober Eesti kaotab kodus Inglismaale 0:1, Klavan teenib punase. Ajateenistusest korraks mängule lubatud Artur Pikk kerkib rahvusvahelises jalgpallimeedias staariks. Pehrsson on hoolealuste üle uhke:

14. november Eesti valmistub võõrsil valikmänguks San Marino vastu. "Ma ei karda, et me San Marinot alahindame. Meeskond teab, et kolm punkti siit oleks aastale hea lõpp ning jätaks meid valikgrupis edasipääsu mõttes ellu," arvab Pehrsson

15. november Reaalsus on teine. Eesti jalgpall sai San Marinos valusa laksu vastu hambaid, sest tulemus on väravateta viik. "Treenerina võtan vastutuse kahe põhjuse eest!" Paar päeva hiljem tõdeb ta, et kohtumises Jordaaniaga tuleb teha vigade parandus.

Järvela möönab spordiblogis, et rootslane pole ainuvastutaja. Märt Roosna arutleb spordiblogis, et Pehrssonile võiks appi tõtata Mati Alaver!

18. november Eesti alistab lohutuseks Anieri väravast 1:0 Jordaania - EESTI JALGPALLIKOONDISE 100. VÕIT!

Eesti koondis pärast Jordaania alistamist (MATI HIIS)

27. detsember 2022. aasta MMi korraldajamaa Katar kutsub Eesti endale külla ning 18 meheline B-koondis kaotab 0:3. Andreas Raudsepp, Brent Lepistu, Vladimir Avilov teevad debüüdi. "Küsisin vaheajal, et kui ma annaks teile kohe siin palju raha, kas te jookseksite kiiremini ja töötaksite rohkem? Kui vastus on "Jah!" saate te endast rohkem anda ja palun tehke seda, isegi kui teie vastupidavus pole hetkel parim," räägib Pehrsson.

2016. aasta EMile pääsu unistus pole aga Pehrssoni jaoks tänini kustunud. "Ma mõtlen sellele iga päev. Muidugi, viik San Marinoga pani meid raskesse olukorda, kuid juba algusest peale olen arvanud, et järgmise aasta september on otsustav kuu. Peame Leedut ja Sloveeniat võitma ning siis vaatame, mis seis on," muigab ta.

2015

21. märts Pehrsson selgitab, miks on koondises 9 Flora mängijat, miks pole Lutsu ja Ojamaad ja miks Baranov keskväljale liigutatakse?

27. märts Eesti jalgpallikoondis tuleb Šveitsi vastu väljakule palju paremas seisus kui sügisel Inglismaa vastu. ­Oletatav algkoosseis on koduklubides kogunud mänguminuteid nõnda palju rohkem, et ära jõuaks vaadata kõik ­"Sõrmuste isanda" filmid ja aega jääks ülegi! Ometi see ei aita: EM-valikmängus kaotatakse võõrsil kindlalt 0:3 Šveitsile.

31. märts Eesti jalgpallikoondis jätab hüvasti Raio Piirojaga ning tema auks viigistatakse 1:1 Islandiga. "Päris hea mäng meilt. Kui saaks nüüd kuidagi esimesed 10-15 minutit ära kaotada, sest olime seal väga passiivsed," arvas Pehrsson.

LAURA OKS)

9. juuni Eesti kohtub põhjanaabritega ning Ats Purje teeb soomlaste värava all uut ja vana. Eesti 2:0 võit! "Kaitsetöö koos tõigaga, et olime efektiivsed - neljast võimalusest lõime kaks väravat - tõidki võidu," kostab Pehrsson.

14. juuni Tõehetk San Marino vastu. Seekord lutti ei saada, Eesti võidab Sergei Zenjovi väravatest 2:0. "Tänu möödunud nädalale läheme neile matšidele positiivse emotsiooniga, aga et valikgrupis esikolmikus lõpetada, peame väga hästi esinema nii septembris kui ka oktoobris. Kui palju punkte esikolmikusse jõudmiseks vajame, ma öelda ei oska." tõdeb Pehrsson

18. august Jalgpalliliit avalikustab Magnus Perhssoni esialgsesse koondise nimekirja valitud 31 nime. Taaskord ei leidnud sealt oma nime FC Levadias hoogu koguv Tarmo Kink, keda säärane otsus ükskõikseks ei jätnud. "Pehrsson võiks oma sõnade eest vastutada!"

Tarmo Kink Pehrssoni ametiajal palju platsile ei saa (Heiko Kruusi)

5. september EM-valiksarjas edasipääsemiseks on kodus vaja Leedut võita. See ka juhtub, Vassiljevi kollist alistatakse naabrid 1:0.

8. september Pessimistide jaoks puruneb EM-i unistus kildudeks, kui Metsa eksimusest kaotatakse Sloveeniale 0:1. Ometi on Pehrsson lootusrikas. "Oleme õigel teel. Eesmärk on võita järgmine matš Inglismaa vastu. Ning kuniks meil on teoreetiline võimalus play-off’i jõuda, niikaua ka mängime ja võitleme!"

30. september Pehrsson jahmatab jalgpallisõpru, kui jätab koondisest välja legendaarse väravavahi Sergei Pareiko. Pareiko põrutab: ma ei austa Pehrssonit ja lõpetan karjääri! Pehrsson tunnistab, et Pareiko ei saanud kutset, sest langes tema silmis Aksalust ja Londakust tahapoole

9. oktoober Wembleyl Eestile armu ei anta. Eesti kaotab 0:2. "Oleme väljakul rahulikud, ei lähe emotsionaalses mõttes endast välja. Samas tuleb tunnistada, et vastane oli meie jaoks väga tugev. Tulemuse saamiseks pidanuksime olema veel paremad ja omama veidi õnne," arvab Pehrsson.

Raheem Sterling skoorib värava (Darren Staples)

12. oktoober Viimases valikmängus maksab Purje kohutav eksimus Eestile vähemalt punkti. Kohtumine lõpeb Klavani õnnetu omavärava ja 0:1 kaotusega Šveitsile. Eesti teenib valiksarjast 10 punkti - "Ma ei ole punktisaagiga rahul, küll aga meeskonna arenguga. 2014. aastal polnud meestel füüsilist vormi, mänguaega ega klubisidki. Nüüd on asjad paremad ja oleme ka meeskonda uuendanud!"

10. november Õhtulehes ilmub pikk intervjuu, kus Pehrsson räägib dilemmast tulemused vs esitused, Balti turniirist, eelistustest Euroopa tippjalgpallis, Flora meistritiitli põhjustest, ootustest ning eestlaste ja venelaste korraga juhendamisest

Ott Järvela intervjuu Magnus Pehrssoniga (Alar Truu)

11. november Eesti väravaäng saab lõpuks läbi, kui Purje, Pikk ja Gussev aitavad 3:0 alistada Gruusia. "Väravad teevad rõõmu. Tore, et tekitasime piisavalt võimalusi, et mäng võita, aga eelkõige, et ka palli võrku lõime," märkis Pehrsson.

17. november - Sergei Pareiko lahkumismänguks on treeneri ja väravavahi suhted soojenenud. Eesti alistab Saint Kitts ja Nevise 3:0. "See oli talle kindlasti emotsionaalne ning meeldejääv. Samuti tänasime teda pärast mängu ja kõik õnnitlesid ja kallistasid teda. Oli väga ülev meeleolu ja mul on hea meel, et tema karjäär sedavõrd ilusa lõpu sai." räägib Pehrsson.

2016

6. jaanuar Abu Dhabis viigistab Eesti 1:1 Rootsiga. Nüüd enam Ibrahimovic ei mängi, eestlastest on platsil peamiselt Florast koosnev meeskond. Debüteerib Mattias Käit, värava lööb Prosa. Pehrssoni meelest on taolised võistlusreisid head. "Loodetavasti panime me millelegi alguse ja saame järgmisel aastal sedasama teha. Ehk saime me piisavalt hästi hakkama ja meid kutsutakse ka järgmisel aastal siia tagasi.

24. märts Lilleküla muruväljakul mängitakse Norraga väravateta viiki. "Kõige rohkem valmistas rõõmu, et hoidsime oma värava puhtana. Samuti meeldis mulle meeskonna hoiak – mängisime täna Norra vastu selge sooviga võita. Suhtusime vastasesse väiksema aupaklikkusega ja austasime selle asemel iseennast," kostab Pehrsson.

Eesti-Norra sõprusmäng (Stanislav Moshkov)

29. märts Kapten Klavanita lõppeb Sinisärkide hiilgav seeria kahekordse EM-hõbeda vastu ehk Eesti kaotab kodumurul Serbiale 0:1. "Ütlesin pärast mängu meestele, et oleme piisavalt head, et hoida taga nulli või lasta sisse vaid üks värav. Tekitasime täna piisavalt võimalusi, et lüüa üks!" möönab Pehrsson.

27. juuni Pehrsson valmistub Balti turniiriks, kus vigastuste tõttu jäävad mängust kõrvale Enar Jääger, Sergei Zenjov, Konstantin Vassiljev ja Gert Kams; koduklubide juurest ei saa tulema Mihkel Aksalu, Pavel Londak, Andreas Vaikla, Taijo Teniste, Karol Mets ja Sander Puri. "Väljakutse on nüüd tõesti suurem, sest parimat võimalikku koosseisu me ei kasuta. Aga mina ei näe seda probleemi, vaid võimalusena vaadata teisi mängijaid," arvab Pehrsson.

29. mai - 4. juuni Balti turniiril kaotab Eesti 0:2 Leedule ja teeb 0:0 viigi Lätiga. JÄLLE BALTI TURNIIRI VIIMANE?! Pärast kohtumist Lätiga tõdeb Pehrsson, et eestlased on lõpuks ründama hakanud. "Esimese poolaja ründetegevus oli ilmselt mu kahe ja poole aasta pikkuse ametiaja parim. Esituse poolest võinuks resultaat olla meie jaoks väga meeldiv!"

1. juuni Joel Lindpere lahkumismängus võidetakse 2:0 Andorrat.

KARUKALLI! (Alar Truu)

8. juuni AEG SAUNA MINNA! Eesti saab EMiks valmistuvalt (ja hilisemalt Euroopa meistrilt) Portugalilt 0:7 kolaka, seejuures ei mänginud Cristiano Ronaldo. Õigustust pole, Eesti ei mängi.

30. august Henrik Ojamaa ei kuulu jätkuvalt Eesti koondisesse. Miks? "Paremal äärel on mul hetkel temast paremad valikud!"

31. august Pärnus avatakse uus rannastaadion, aga mannetult mänginud Eesti jõud Maltast üle ei käi. Saareriigiga viigistatakse 1:1, nibin-nabin päästetakse see ära. "Alati tuleb otsida positiivset. Pole võimalik mõelda, et see kõik oli sitt ja me ei kõlba kuhugi. Niimoodi ei jõua me kunagi kuhugi. Aga muidugi tuleb peeglisse vaadata – avaväravale järgnenu pole aktsepteeritav.



6. september Kuigi Pehrsson tahab MM-valiksarja alustada positiivse noodiga, juhtub vastupidine. Eesti jalgpall pommitatakse tagasi 90ndatesse ning Bosnia karukoopast väljub Eesti 0:6 kaotusega. Ilma väravavaht Mihkel Aksaluta võiks kaotus olla veelgi suurem..

"Täna, pärast suurt kaotust pole hea olla peatreener, aga ei, ma ei mõtle tagasiastumisele," põrutab Pehrsson. Vassiljev tõdeb, et koondise tase oli viis aastat tagasi kõrgem. "Treeneri ideed jõuavad kohale küll, aga meiepoolne teostus pole kõige selgem," lausub Klavan.

Keegi ei suuda Džeko eest end päästa (ELVIS BARUKCIC)

7. september Peatreeneri küsimuses toimub alaliidus erakorraline koosolek. Sergei Pareiko mõtiskleb, et kui rootslane on mees ja treener, kel on austust enda vastu, siis ta võiks tagasi astuda.

9. september Martin Reimiga võetakse ühendust.