Need, kes pidevalt oma telefoni ekraanile vaatavad, saavad oma väikesest sõltuvusest teha kasuliku harjumuse. Nimelt selgus hiljutise uurimuse tulemusena, et õigete nutirakenduste kasutamine võib tuua suure kasu inimese tervisele, vahendab Health.com.

Viimase 23 aastaga on tehnoloogia arenenud väga kiiresti ning sellega koos on muutunud ka oma tervisenäitajate jälgimine märksa hõlpsamaks. Kui paarkümmend aastat tagasi jäädvustasid tehnikateadlikumad tervisejälgijad oma andmeid diktofonilindille, siis tänapäeval saab seda teha telefoni vaid paari sõrmepuudutusega.

Sõltumata sellest, mis abivahendit kasutati, leidsid teadlased, et tehnoloogial on igal juhul oma osa inimese terviseteadlikumas käitumises.

Siiski olid eri uuringute tulemused väga suurte erinevustega – näiteks varieerus keskmise treeningaja suurenemine ühes nädalas 1,5 minutist 153 minutini.

Lisaks tõdesid teadlased, et igasuguse motivatsiooni puudumisel ei pruugi aidata ka moodsad äpid. "Võid öelda 45-aastasele, kes muidu on küllaltki terve, et lõpeta suitsetamine, sest see on sulle halb, aga ta ei tee seda. Aga kui see 45-aastane satub infarktiga haiglasse, siis järsku tekib temas motivatsioon suitsetamine maha jätta" ütles Miami Milleri meditsiiniülikooli südamehaiguste osakonna juht Jeffrey Goldberger.