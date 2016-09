Piimatootjad tõid Toompeale installatsiooni, kus piimapudelid tähistavad iga Eesti piimakarjast lahkunud lehma. Kuid ega selle käigu järel ei saadud poliitikutelt suuremat selgust, mis Eesti piimatootmisest edasi saab. Tootjad said küll tähelepanu, kuid seda et poepiim on praegu üle mõistuse odav, kinnitas seegi, et kui varem rabasid inimesed rüsinal tasuta kartulit ja küttepuid, siis tasuta piima tahtjaid Toompeal õieti polnudki.

Muidugi võib küsida, milleks on meil vaja toota piima kaks korda rohkem, kui ära juua suudame? Enamgi veel – veerandi piimast veame Leedu töötlejatele, kust see siis tõenäoliselt juustu ja muuna meie lettidele tagasi rändab. Kuni oleme odava tooraine maa, ei maksa imestada, et välismaine tootja meilt koore riisub. Samamoodi pole välismaised nõuanded tootmine koomale tõmmata just päris omakasupüüdmatud. Turumajanduses peaksid küll asjad käima just nii, kuid kui kodumaine tootmine välja suretada, on peagi platsis pealtnäha lahked välismaised kaubapakkujad. Aga tänapäeva heitlikus maailmas on ka toidujulgeolek osa rahvuslikust julgeolekust. Ja on igati mõistlik, kui suudame end ükskõik millises olukorras ise ära toita ega sõltu kriisi korral välismaistest tootjatest-varustajatest.

Tegelikult on meie põllumajandustootjad vanast Euroopast mitu korda väiksemale toetusrahale vaatamata seni isegi hästi toime tulnud. Kui aga piima tuleb müüa alla omahinna, siis kaua saavad tootjad seda endale lubada ning kes neist jääb ellu? Praegunegi odav piimaliiter ja veel odavam juust lööb poes küll ostjal silma särama, kuid tähendab ka tapale viidud piimalehmi ning põllumajanduses haihtuvaid töökohti. Kui plussid ja miinused kokku lüüa, võib sellise piima hind Eestile olla vägagi valusalt kõrge.

Mäletame, kuidas majandusbuumi ajal põhjendati valusalt kõrgele kerkinud piima hinda miljardi hiinlasega, kes on hakanud piima jooma. Loogiline oleks headel aegadel kogutud tagavara kasutada kehvemate aegade üleelamiseks. Investeerida moodsasse tehnoloogiasse, mis aitaks toorpiima väärtuslikumaks ja nõutumaks ning samas vähem riknevaks tooteks ümber töödelda. Kui riigil pole õnnestunud meie tootjaile välja kaubelda teistega võrdseid toetusi või piisavalt lobitööd teha, et turgu moonutav toetuste süsteem sootuks kaotada, siis võiks vähemalt siin tootjatele riiklikku tuge pakkuda.