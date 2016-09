Selfie ehk endast tehtud pildid on tänapäeval väga popp teema. Kuid The Beatlesi kitarrist George Harrison tegi ühe sellise juba 50 aastat tagasi. Nimetatud foto on tehtud 1966. aastal Indias ja tundub, et Harrison oli selles väga vilunud.

George Harrison self-portrait. India, 1966 pic.twitter.com/M9fMOG0C1i — History In Pictures (@HistoryInPix) September 13, 2016