Kahekordne murdmaasuusatamise olümpiavõitja Charlotte Kalla rääkis Expressenile antud intervjuus, et talle teeb norralaste astmaprobleemiga tegelemine vaid rõõmu.

Norra telekanal TV2 avalikustas hiljuti, et paljud Norra suusatajad võtavad astmarohtusid, et oma sooritusvõimet parandada. Teiste sportlaste seas tunnistas Therese Johaug, et on võtnud astmaravimeid isegi siis, kui teda pole haigus piinanud.

Rootsi tippsuusataja Kalla on rõõmus, et norralased lõpuks ausalt kõik välja räägivad ning teemaga tegeletakse. "See on ainult hea, et asja uuritakse. See on ainuvajalik," tõdes ta ning kinnitas, et temal astmat ei ole ning samuti ei võta ta enesetunde parandamiseks ka erinevaid rohtusid.