Rääkisin sõbrannaga tema Gambia tuttavast ja jutu jätkuks uurisin, kui hästi noormees inglise keelt oskab. Sõbranna vastas, et Gambia riigikeel ongi ju inglise keel.

Kuigi sõbranna nentis, et temagi ei tea väga palju Aafrika riikidest ja nende keeltest, lõin pilgu piinlikkusest maha. Olen alati tundnud uhkust selle üle, et kuna reisin palju, tean piisavalt ka maailma riikidest.

Kui palju olen ma reisides olnud sarnases olukorras, kui keegi küsib huvitatult, mis keelt me seal Eestis räägime! Vaatan siis iga kord seda inimest nagu napakat ja vastan, et eesti keelt. Ise veel pilkan mõtetes, kui rumal küsija oli. Veel hullem, kui keegi Eesti olemasolust üldse pole kuulnud.

Tean, et Aafrikas kõneldakse väga palju keeli ning arvasin, et sama on ka Gambias. Tuleb aga endalegi otsa vaadata ja nentida, et järgmine kord, kui keegi Eesti riigikeelt küsib, ei tasu nii sarkastiline olla.