Suur osa hirmust teise nahavärviga inimeste ees tulenebki sellest, et nad erinevad hallist massist. Peamiselt heleda nahatooniga rahva keskel üles kasvanu aju ei ole harjunud nägema kedagi tumedat, seega ei oska ka adekvaatselt reageerida – parim kaitse tundmatu ees on rünnak. Ja mõneti, kahjuks, on see loomulik reaktsioon.

Need, keda nimetame pagulasteks, kes kannavad keha katvaid rõivad, blokeerivad meie jaoks tavapärase analüüsi – selmet saada ülevaade inimese silmade ja kehakeele kooskõlast, peame läbi saama üksnes silmist tuleva informatsiooniga ning see võib osutuda üksjagu keeruliseks. Teeme subjektiivseid järeldusi üksnes selle põhjal, mida arvame nägevat, ent mida tegelikult ei pruugi olemas olla.

Niisiis jagame inimesed enamasti alateadlikult kahte gruppi: need, kellega mängime ja need, kellega ei taha mängida. Kategooriad, millesse nad liigitame, võivad olla nii religioon, keel, rahvus, pikkus, juuksevärv kui ka kaalunumber. Meie arvamus inimestest tõuseb, kui nad kuuluvad meile n-ö meeldivasse gruppi, ent langeb, kui nad ei jaga samu väärtusi.

Põhjuseid võõraviha tekkimiseks on otsitud ka evolutsioonist, sest ühise kultuurilise taustaga esivanemad olid ka rohkem geneetiliselt seotud. Seega, lähiringi eelistamine oli omamoodi geenide kaitsmine.

Juhul kui stereotüübid ja võõraviha tekivad nii kergesti, kas neist ei olegi võimalik vabaneda? Kuigi alateadlikult jagame maailma siiski „meie“ ja „nemad“, näitavad katsed, et eelarvamuste teadvustamise, põhjuste avamise ja tausta selgitamise tulemusel on võimalik hoiakuid muuta – tundmatu muutub tuttavaks, harjume ning ei taju enam niivõrd palju ohtu.

Isiklikul tasandil ei ole ma iial aru saanud, miks peaks kartma inimest tema välimuse pärast. Muidugi võin ka mina võpatada, kui keegi ilmub nurga tagant erksa kostüümiga, tal on teistsugune nahavärv või rõivaste alt paistavad vaid silmad, ent olen märganud, et sama hästi võinuks tegu olla ka looma, lapse või lähedase inimesega. Põhjus on ootamatuses. Kui meiega sarnased inimesed sulanduvad möödudes massi ning me ei jäta nägusid meelde, siis teistmoodi rõivastuv või välja nägev inimene tõuseb ümbrusest esile.

Pagulase vihkamisega on sama lugu. Ta on samasugune inimene nagu meiegi, tal on vaid erinev kultuuritaust ning me ei oska tema käitumist nii hästi ette ennustada kui meiega samasse kultuurigruppi kuuluva inimese oma. Täpselt sama palju peaks kartma kaetud ja katmata kaasmaalasi. Isegi kui arvad ära tundvat tema olemust ja käitumist, võib ta järgmisel hetkel haarata su käes oleva koti ja sellega minema joosta; võib järgmisel hetkel radikaliseeruda ja otsustada pommimeheks hakata; või piinata metsa all lemmikloomi.