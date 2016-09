Ühel õhtul oli mul asja Kristiine keskuse pangakontorisse. Ma pidin hädasti tegema ühe pangaülekande, ei saanud seda mingil põhjusel oma arvutis teha ja kuna see filiaal on kõige hilisema lahtiolekuajaga, siis sõitsin Kristiinesse.

Isikut kattis mitu kihti musti maani rõivaid, millest pealmine oli üle teiste heidetud, nii et ainult silmad pilust välja vaatasid. Rahvakeeles nimetatakse sellist riietust burkaks, võibolla on tal veel mõni täpsem nimi. Ma tunneks selle vastu huvi, kui ma sõidaks sinna maale, kus on selliste asjade kandmine tavapärane. Eestis aga ma tõrgun selle vastu. Eestis ja mujal meie tsivilisatsioonis.

Olime eelmisel õhtul sõbrannaga rääkinud, et lendan oktoobris Tbilisisse üle Istanbuli lennuvälja ja sõbranna uuris mult ettevaatliku inimesena, kas ma ei karda. Ei karda, olin ma vastanud. Selline asi võib igal pool juhtuda.

Nüüd siis Kristiine kaubanduskeskuses, kolmapäeva õhtul oli mul põhjust uskuda, et inimene riiete all oli naine? Kui tal seal all pommivöö oleks olnud, ei oleks keegi ju seda näinud.

Vaatasin teda pingsalt. Uskusin liigutuste järgi kindlaks tegevat, et pigem on see siiski naine. Oli selge, et ta ei olnud seal ilmselt esimest korda. Et ta oli kohalik – tuli käruga poest, astus pangast läbi. Edasi ilmselt parklasse. Kas kaetud näoga naised tohivad autot juhtida? Kas need ettekirjutused, mis käsivad katta kogu keha ja terve näo, lubavad naisel autorooli istuda? Või ootas teda keegi, kes ta hiljem koju sõidutas? Kuidas tegi teller kindlaks, et mustade riiete all on seesama inimene, kelle dokumenti talle näidati? Selge oli see, et kes tahes seal riiete all oli, oli see inimene, kes meie maa kombeid ei austanud ega pidanud nende järgimist vajalikuks.

Mõni aeg tagasi tegi mõni poliitik ettepaneku kehtestada burkakeeld, mille avatud ja sõbralik osa poliitikutest ja rahvast välja naeris: pseudoprobleem. Meil ei ole ju burkakandjaid. Probleemi on aga märska raskem lahendada, kui siinsed burkakandjad – ja nad on olemas – on juba harjunud sellega, et nad saavad avalikkuses sel moel liikuda.

Prantsusmaal on nägu kattev riietus keelatud. Saksamaal käib sel teemal äge debatt, ehtsaksaliku pedantsusega on pandud kirja hulk olukordi, kus nägu katta ei tohi. Seni muide on Saksa seaduses keelatud osaleda rahvakogunemisel kaetud näoga. Vägivaldsed vasakäärmuslased, kes ikka vahel armastavad politseiga lahinguid pidades Molotovi kokteile pilduda, nimelt kasutavad sel ajal tavaliselt üle pea tõmmatud musta suusamütsi, kus silmade kohale on vaatepilud lõigatud.

Ma ei küsinud teistelt pangakülastajatelt, kuidas nemad ennast tundsid. Mina tundsin ennast halvasti. Tundsin, et see ei ole õige asi. See, et see inimene oli nii kindel, et ta tohib oma pingiviinikostüümis minu kodus toimetada, hoolimata sellest, mis teised tema ümber arvavad.

Kaetud või alasti

Igaüks teab, mis saaks naistest, kes tema kodumaal ilmuks avalikkusse meie kombe kohaselt lahtiste juustega, võibolla veel lühikeste pükste ja palja nabaga.

Immigrantide sõbrad toovad nüüd välja, et me ei tohi olla sellised nagu nemad. Sest meil on vabadus ja liberaalsus. Millest me juba väga hästi teame, kui vähe lugupidamist kutsub see esile meie juures enda õiguste nõudjates.

See on vale, kui ütleme, et euroopalik väärtus on see, kui kõik on lubatud, teades täpselt, et paljud asjad on vägagi keelatud: kuritegevus, vihakõne jpm. Samuti on meil, nagu igal tsivilisatsioonil, mida me ikka veel oleme, oma kooselu reeglid. Ka riietuse osas, ka praegu veel.

Oleks selle musta riietatud olendi asemel tulnud pangafiliaali ostukäru lükkav alasti inimene – arvake ära, mis siis juhtunud oleks? Ma olen kindel, et teda ei oleks teenindatud. Ma olen kindel, et pangatöötajad oleks talle politsei kutsunud, see oleks tulnud ja ta minema viinud, öeldes, et enne kui ta tagasi tuleb, pangu riided selga. Samal ajal – kelle moraali solvab alasti inimene? Ning julgeoleku seisukohast oleks ta absoluutselt ohutu.