Kodumaalt lahkus Djamal süngetel põhjustel. "Abiellusin abikaasaga. Tema perekond ei olnud valmis, et nende tütar abiellub teise hõimu esindajaga ning mind ähvardati korduvalt, et kui abiellun nende tütrega, siis nad tapavad mind ära,“ selgitab mees.

Hossein lahkus kodumaalt etinilisse gruppi kuulumise tõttu. Nimelt on tema ja tema pere hasaarad – viimasel sajandil Afganistanis üks enam diskrimineeritud inimgruppe, kelle on sihikule võtnud nii Taliban kui ISIS. “Taliban tapab hasaarasid, ISIS tapab hasaarasid, ka teised tapavad Afganistanis hasaarasid. Sinna jäämine oleks olnud liiga ohtlik,” põhjendab Hossein.

Varjupaigataotlejatele kuulub Vägeva kodust üks püstak vastremonditud kahekorruselisest majast. Teises püstakus on elamispinnad 16 erivajadusega inimesele, kes järgmiseks aastaks mujale saadetakse, et välisriikidest tulnutele ruumi teha.

Afganistani pere on Vägeva Kodus ka ainus, kes Eestilt elamisloa saanud ning Hossein on lähedal asuvas mööblifirmas juba töökoha leidnud. “Töö on siin hea, aga pigem sooviksin elama asuda Tallinnasse, et soovi korral oleks lihtne oma Soomes asuvat pere külastada,” loodab Hossein.