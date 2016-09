Ameerika jalgpalli profiliiga NFL meeskonna Cincinnati Bengals peatreener Marvin Lewis kiitis pärast avavoorus New York Jetsi üle saavutatud 23:22 võitu eestlast Margus Hunti.

"Soovime, et Margus jätkaks samamoodi – rühiks läbi raskuste, vallutaks uusi kõrgusi ja teeks vägeva hooaja. Me loodame tema peale," sõnas Lewis. "Mitte keegi ei rüga temast kõvemini tööd teha ega kuluta enda treenimisele rohkem aega. Nüüd näeme, et see vaev tasub end ära, mis on Bengalsi meeskonna jaoks hea. Hooaja avamäng oli Marguse jaoks ilus algus hooajale."

Hunt blokeeris pühapäevasest mängus Jetsi löögivärava ja häiris veel ühte lööki, millega vastased eksisid. Lisaks sai ta käe vahele kahele vastase mängujuhi söödule ning paistis silma ka muudel rinnetel. Kokkuvõte Hundi esitusele oli üksmeelne: NFLi-karjääri parim mäng.

Kiitust jagas Hundile ka Bengalsi kaitsefaasi juhendaja Paul Gunther: "Margus on nüüd mõnda aega NFLis mänginud ja oleme temaga kindlal põhjusel kannatlikult vaeva näinud. Nüüd on tema aeg esile tõusta. Pühapäeval mängis ta hästi. Loodetavasti see tõusev trend jätkub ja ta saab ise aru, et temast võib saada tõsiselt hea jalgpallur."

Bengalsi hooaeg jätkub pühapäeval, kui võõrsil minnakse vastamisi Jacksonville Jaguarsiga.