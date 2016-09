Reedel EM-valiksarja alustava Eesti naiste võrkpallikoondise üks liidreid Anu Ennok ütles, et naiskond on tähtsateks mängudeks valmis.

"Valiksarjaga on raske neid mänge võrrelda, sest vastased olid tunduvalt nõrgemad," kommenteeris viimatisi võidetud kontrollmänge Ennok.

"Küll aga näitasid need mängud seda, et füüsiliselt liigume me õiges suunas. Kui raske jõusaali nädala pealt jõuab kolm mängu otsa panna, siis see näitab, et füüsiline vorm on hea."

Kuigi võrkpallikoondises on mõned puudujad, siis Ennok usub, et see on koht noortele tõestamiseks ja löögijõudu peaks jaguma. Vaata, mida šveitsis leiba teeniv eestlanna arvab vastastest ja rahvuskoondise võimalustest.