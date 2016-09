Maailma suurimal kruiisilaeval Harmony of the Seas juhtus päästepaadiõnnetus, milles sai üks meeskonnaliige surma ning neli liiget vigastada, nendest kahel on vigastused rasked.

Õnnetus juhtus Prantsusmaal Marseille's kruiisilaeva vahepeatuse ajal, mil meeskonnale tehti päästeharjutus ning aluse viiendalt tekilt tuli lahti päästepaat, kirjutas BBC.

Harmony of the Seas läks käiku tänavu mais. Alus on kõrgem kui 25korruseline hoone ning võtab pardale üle 8000 inimese.