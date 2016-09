Jaa, keegi ei sõida ju kunagi oma auto kütusepaaki nii tühjaks, et tühja paagi märgutuli põlema läheb. Väljaarvatud vahel, kui ununeb tankida ... või kui pole hetkel raha ... või kui sõit osutub arvatust pikemaks ... või kui parajasti on kodutanklas diisli hinda tõstetud. No ühesõnaga: seda ikka juhtub küll. Ja siis on kasulik teada, kas masin veab nüüd koju või lähimasse tanklasse ära või peaks sõbra kuhugi kanistriga vastu kutsuma.

Yourmechanic.com on pannud kokku tabeli sellest, kui kaugele autod nii-öelda tühja paagiga sõita suudavad. Muidugi pole nad suutnud saada andmeid kõigi maailma masinate kohta. Arvestatud on vaid 50 USAs mullu enimmüüdud autot. Mõne mudeli puhul võib aga eeldada, et ka näiteks veidi vanem eurooplane oma USAsse müüdud suguvennast väga ei erine.

Nii võime oletada, et Honda Accord sõidab ka meil tühja paagi tulega vähemalt 112 kilomeetrit, Ford Focus vähemalt 56, Subaru Forester 100 ja Mazda 3 111 kilomeetrit. Tabelist nähtub, et halvimal juhul peaks meil saama kütus täitsa otsa 40 km pärast.