Vanemad ning sõbrad üritasid noormeest taas ree peale aidata ning suunasid poisi spordi juurde. Kuivõrd Hamadtou jalad töötasid suurepäraselt, siis tundus igati loogiline valik jalgpall. Sellest aga asja ei saanud, kuna ilma käteta on raske kukkumist kontrollida.

Seejärel leidis vapper poiss tee lauatennise juurde. Algselt üritas ta reketit hoida vähese alles jäänud tömbi käe osa ja keha vahel, mis aga edukaks ei osutunud. Lahendus leiti aga sellega, kui Hamadtou reketi suhu, hammaste vahele pistis.

Treener võrdles tehnikat umbes sellega, kui inimesed endale taskulambi suhu panevad, et kätega samal ajal toimetada. Praktikas on aga tegemist palju raskema ülesandega, sest tuleb tabada kiirelt lendavat palli ja see ka veel lauale suunata. Servimiseks kasutab Hamadtou parema jala varbaid, millega ta palli endale ette viskab.

Kõlab uskumatult? Mitte sellele mehele! “Õppimine võttis kolm aastat aega,” meenutas 43-aastane egiptlane.

Leidus ka hulgaliselt skeptikuid, kes ütlesid, et ilma käteta mees edukaks lauatennisistiks kindlasti ei saa. Sportlase sõnul motiveeris see teda veel enam pingutama.

“Nad andsid mulle põhjust üha rohkem treenida. Pühendasin meeletult aega enda arendamisele ning ma muutusin enesekindlamaks. Tundsin end lauatennist mängides taas suurepäraselt,” kirjeldas Hamadtou, kuidas ta raskest lapsepõlvetraumast üle sai.

Olümpiale jõudmisega täitis oma elu unistuse

“Ma tahan kõigile öelda, et mitte miski siin maailmas pole võimatu. Kui sa midagi armastad, siis tuleb selle nimel hirmsasti vaeva näha ja pingutada. Mitte ükski puue ei tohi sind takistada, saavutamaks oma unistusi,” sõnas 43-aastane ilma käteta lauatennisist.

Kuigi Hamadtou kaotas mõlemad individuaalmängud suhteliselt kindlalt, siis sellest ta end heidutada ei lase. Resultaadist tähtsam on olnud teekond Rio olümpiale ning sealne osavõtt. “Olen lihtsalt ülimalt õnnelik, et sain sõita Egiptusest siia Rio paraolümpiale ja mängida maailma parimate lauatennisistidega.”

43-aastane sportlane tunnistab, et sellega on ta saavutanud kõik, millest ta mõelda on osanud. “Nüüdseks on kõik minu unistused täitunud, ma olen väga õnnelik inimene.”