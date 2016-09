Rootsis on vaimuhaiglast vabadusse pääsenud ohtlik mees, kes jahtis "nõidu" ning kavatses tappa oma eksnaise venna ja veel üle poolesaja inimese. Hull peab end jumala kohtunikuks. Politseil ei jätku hullu tabamiseks ressursse.

Tänavu veebruaris Hässleholmi psühhiaatriahaiglasse paigutatud 38aastast meest lubati prokuröri vastuväitest hoolimata haigla territooriumile veerand tunniks vabalt jalutama, kirjutas The Local. Prokurör Lisa Åbergi hinnangul oli see ohtlik. Eelmise nädala teisipäeva pärastlõunal nõiajahtija põgenes. Arvata on, et ta sõitis lõuna poole Malmösse, et leida üles oma endine naine.

Mees arreteeriti eelmisel sügisel Malmös naisevenna kodu juures. Ta tunnistas, et kavatses sugulase röövida, kinni siduda, tal pea maha lõigata ning ta põletada. Ta kõneles kohtule, et pidas nõiajahti, ning kinnitas, et Rootsi võimud on tema poolt. Mehe arvutist leidis politsei nimekirja, kuhu oli kantud 56 inimest, keda ta samuti kavatses elimineerida. "Ma olen Jumala kohtunik. Mina näitan sõrmega ja ütlen, kes on süüdi,“ ütles mees kohtupingis.