Täna, 13. septembril, täitub 39. eluaasta president Toomas Hendrik Ilvese lätlannast abikaasal Ieval.

Kuigi hällilapse kodumaal on sünnipäevast vaat et veelgi olulisem nimepäev (Ieva nime kandvatel naistel on see 24. detsembril), soovime presidendiprouale siiski palju-palju õnne!